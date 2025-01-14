Главный прокурор МУС хочет отклонения возражений Израиля на ордер на арест Нетаньяху

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил судьям, что возражения Израиля против расследования относительно войны в секторе Газы должны быть отклонены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

В понедельник вечером Карим Хан подал свой официальный ответ на апелляцию Израиля относительно юрисдикции суда после того, как в прошлом году судьи выдали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в преступлениях против человечности в связи с войной.

Израильский лидер, которому на родине также предъявлены обвинения в коррупции, назвал ордер на арест "черным днем в истории народов" и пообещал бороться с этими обвинениями.

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Частные лица не могут обжаловать ордер на арест напрямую, но государство Израиль может возражать против всего расследования.

В своем заявлении в декабре Израиль утверждал, что он может самостоятельно расследовать обвинения против своих лидеров, и что продолжение расследования против израильтян является нарушением государственного суверенитета.

В своем 55-страничном ответе Хан отмечает, что Римский статут, договор, который основал МУС, позволяет ему преследовать преступления, совершаемые на территории государств-членов, независимо от того, откуда происходят преступники.

Ожидается, что судьи вынесут свое решение в ближайшие месяцы.

Напомним, ближайшие союзники Израиля, в том числе США, осудили ордера на арест израильтян. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В январе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против должностных лиц Международного уголовного суда в ответ на выдачу судом ордеров на арест Нетаньяху и Галанта.