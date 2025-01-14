Шольц заявив про наближення угоди між Ізраїлем та ХАМАС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після місяців переговорів угода між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС наближається до досягнення.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Шольц відзначив, що жахливий злочин, скоєний ХАМАС 7 жовтня 2023 року, все ще не дає спокою, проте "після багатьох місяців болісних переговорів угода, здається, вже в межах досяжності".
"Ми розуміємо, наскільки болючою для Ізраїлю є будь-яка угода з терористичною організацією ХАМАС. Проте, життя заручників зараз має бути ключовим пріоритетом", – наголосив німецький канцлер.
Він додав, що серед заручників є багато громадян Німеччини, а угода дає шанс на припинення вогню, щоб нарешті полегшити страждання населення в секторі Гази.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив в понеділок в інтерв'ю Newsmax, що Ізраїль і ХАМАС "дуже близькі" до укладення угоди.
В суботу майбутній представник Трампа щодо Близького Сходу прибув до Ізраїлю, щоб домогтися укладення угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.
Трамп заявляв, що хоче домогтися припинення вогню у Газі й угоди про звільнення заручників до свого вступу на посаду 20 січня 2025 року.