Шольц заявил о приближении соглашения между Израилем и ХАМАС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после месяцев переговоров соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС приближается к достижению.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Шольц отметил, что ужасное преступление, совершенное ХАМАС 7 октября 2023 года, все еще не дает покоя, однако "после многих месяцев мучительных переговоров соглашение, кажется, уже в пределах досягаемости".

"Мы понимаем, насколько болезненной для Израиля является любая сделка с террористической организацией ХАМАС. Тем не менее жизнь заложников сейчас должна быть ключевым приоритетом", – подчеркнул немецкий канцлер.

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Он добавил, что среди заложников есть много граждан Германии, а соглашение дает шанс на прекращение огня, чтобы наконец облегчить страдания населения в секторе Газы.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью Newsmax, что Израиль и ХАМАС "очень близки" к заключению соглашения.

В субботу будущий представитель Трампа по Ближнему Востоку прибыл в Израиль, чтобы добиться заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Трамп заявлял, что хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.