У МЗС Литви не виключають можливості відправлення військ в Україну на її прохання

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс каже, що якщо Україна звернеться до деяких західних країн, включно з Литвою, з проханням щодо введення військ – Вільнюс обговорить це питання з союзниками.

Про це він сказав у інтерв’ю литовському мовнику LRT, передає "Європейська правда".

Як заявив Будріс, у такому випадку Литва обговорила б із союзниками, партнерами та Україною те, як це виглядатиме.

"Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон запросив президента Литви, серед іншого, обговорити ініціативу щодо розширення військової участі в Україні в різних формах, Литва не виключила такої можливості", – запевнив він.

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Будріс зазначив, що Литва була постачальником безпеки в регіоні, роблячи свій внесок не лише дипломатичним шляхом, але й іншими засобами.

"Так само ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої і конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там", – підсумував міністр закордонних справ Литви.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі у грудні обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що Німеччина як держава з найбільшою у ЄС економікою повинна взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо така буде сформована після завершення війни.

Також нещодавно повідомляли, що найближчими тижнями прем’єр Британії Кір Стармер відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація"