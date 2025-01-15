В МИД Литвы не исключают возможности отправки войск в Украину по ее просьбе

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что если Украина обратится к некоторым западным странам, включая Литву, с просьбой о введении войск, Вильнюс обсудит этот вопрос с союзниками.

Об этом он сказал в интервью литовскому вещателю LRT, передает "Европейская правда".

Как заявил Будрис, в таком случае Литва обсудила бы с союзниками, партнерами и Украиной то, как это будет выглядеть.

"Напомню, после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего, обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности", – заверил он.

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Будрис отметил, что Литва была контрибутором безопасности в регионе, делая свой вклад не только дипломатическим путем, но и другими средствами.

"Так же мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является контрибутором безопасности в регионе, а не только реципиентом. Если встанет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там", – подытожил министр иностранных дел Литвы.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе в декабре обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер считает, что Германия как государство с крупнейшей в ЕС экономикой должна принять участие в миротворческой миссии в Украине, если таковая будет сформирована после завершения войны.

Также недавно сообщалось, что в ближайшие недели премьер Великобритании Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны с Россией.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину после войны с Россией и объяснил это тем, что "в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация".