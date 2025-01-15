Україна не поступиться у питанні транзиту газу, навіть щоб "помиритися" з Фіцо – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, що офіційний Київ не розглядає поступок Братиславі та згоди на відновлення транзитної угоди з "Газпромом" для залагодження відносин зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Міністра запитали, чи може Україна відновити транзит російського газу, зокрема через те, що це стало причиною гострого конфлікту з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, який має голос у рішеннях щодо України на рівні ЄС та у НАТО.

"Транзит газу з 1 січня завершений, про що українська сторона неодноразово на найвищому рівні повідомляла. І він не планується до відновлення. Ми дійсно повідомили європейську сторону (на саміті ЄС) про нашу позицію. Ця позиція незмінна", – сказав Сибіга.

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Він зауважив, що співпраця України і Словаччини не зводиться до газового питання, та натякнув, що Київ вважає за краще стояти на своєму і "перетерпіти" складний період у відносинах задля того, щоб Словаччина більше не залежала від російського газу.

"Це ж не секрет, що Росія використовує енергію як зброю. І ті рішення, які сьогодні комусь видаються болючими, надалі відіграватимуть позитивну роль. Залежність від Росії у газовому питанні не завершується нічим добрим – ми це проходили і знаємо, що рахунок, який потім виставляє Росія, в рази вищий. Часом за нього доводиться розплачуватися часткою суверенітету… Для цього й існують добросусідські відносини, щоб називати речі своїми іменами", – зазначив Андрій Сибіга.

Він нагадав, що Австрія, для якої припинення транзиту також було неприємною новиною, знайшла альтернативних постачальників і зараз не залежить від російського газу.

На запитання про те, чи не закінчиться така позиція тим, що Словаччина блокуватиме відкриття перших розділів у переговорах України про вступ до ЄС, Сибіга закликав "довіритися дипломатам".

"Не можна робити український рух до ЄС залежним від якихось непорозумінь, і ми будемо дуже жорстко реагувати, якщо таке буде. Це неприпустимо. І не тільки з боку Словаччини.

Не можна зловживати своїм статусом члена ЄС і НАТО і узалежнювати такі рішення від поточних непорозумінь, які ми рано чи пізно подолаємо. Зрештою, ці країни колись теж проходили цей шлях. І в них теж є болісні травми", – зазначив міністр закордонних справ.

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Нагадаємо, припинення транзиту російського газу стало причиною найбільшого загострення між лідерами України і Словаччини.

Нещодавно Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".

Володимир Зеленський 12 січня в'їдливо відповів на образи Фіцо.

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