Украина не уступит в вопросе транзита газа, даже чтобы "помириться" с Фицо – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорит, что официальный Киев не рассматривает уступок Братиславе и согласия на восстановление транзитного соглашения с "Газпромом" для "примирения" со словацким премьером Робертом Фицо.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министра спросили, может ли Украина возобновить транзит российского газа, в частности из-за того, что это стало причиной острого конфликта с премьером Словакии Робертом Фицо, который имеет голос в решениях по Украине на уровне ЕС и в НАТО.

"Транзит газа с 1 января завершен, о чем украинская сторона неоднократно на самом высоком уровне сообщала. И его возобновление не планируется. Мы действительно сообщили европейской стороне (на саммите ЕС) о нашей позиции. Эта позиция неизменна", – сказал Андрей Сибига.

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Он отметил, что сотрудничество Украины и Словакии не сводится к газовому вопросу, и намекнул, что Киев предпочитает стоять на своем и "перетерпеть" сложный период в отношениях для того, чтобы Словакия больше не зависела от российского газа.

"Это же не секрет, что Россия использует энергию как оружие. И те решения, которые сегодня кому-то кажутся болезненными, в дальнейшем будут играть положительную роль. Зависимость от России в газовом вопросе не завершается ничем хорошим – мы это проходили и знаем, что счет, который потом выставляет Россия, в разы выше. Порой за него приходится расплачиваться частью суверенитета... Для этого и существуют добрососедские отношения, чтобы называть вещи своими именами", – отметил Андрей Сибига.

Он напомнил, что Австрия, для которой прекращение транзита также было неприятной новостью, нашла альтернативных поставщиков и сейчас не зависит от российского газа.

На вопрос о том, не закончится ли такая позиция тем, что Словакия будет блокировать открытие первых разделов в переговорах Украины о вступлении в ЕС, Сибига призвал "довериться дипломатам".

"Нельзя делать украинское движение в ЕС зависимым от каких-то недоразумений, и мы будем очень жестко реагировать, если такое будет. Это недопустимо. И не только со стороны Словакии.

Нельзя злоупотреблять своим статусом члена ЕС и НАТО и ставить такие решения в зависимость от текущих недоразумений, которые мы рано или поздно преодолеем. В конце концов, эти страны когда-то тоже проходили этот путь. И у них тоже есть болезненные травмы", – отметил министр иностранных дел.

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Напомним, прекращение транзита российского газа стало причиной наибольшего обострения между лидерами Украины и Словакии.

Недавно Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Владимир Зеленский 12 января въедливо ответил на оскорбления Фицо.

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