В МЗС розкрили плани щодо іноземного фінансування виробництва зброї і снарядів в Україні

Глава МЗС Андрій Сибіга очікує, що цьогоріч іноземне фінансування виробництва зброї в Україні перевищуватиме минулорічне в рази.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Сибіга розповів, що торік вже були укладені контракти на закупівлю української зброї за так званою "данською моделлю" на 538 млн євро.

"Ще на 178 млн євро вже ухвалені рішення, і ми очікуємо їхньої імплементації протягом 2025 року. Я вважаю, що цього року фінансування буде перевищувати минулорічне в рази", – зазначив міністр.

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За його словами, вже зараз своє долучення з конкретними внесками підтвердили, крім самої Данії, Ісландія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

"Поступово ми можемо очікувати на зростання на порядки – із залученням нових партнерів та використанням європейських коштів, а особлива увага приділяється використанню заморожених російських активів", – розповів Сибіга.

Він також відзначив прискіпливість партнерів у питанні того, у яке виробництво вкладатися.

"Перед ухваленням рішення про фінансування вони беруть участь у тестуванні продукції, за яку платять. Я особисто був на спільному візиті міністрів закордонних справ і оборони однієї з країн-донорів, не буду її називати, на випробування певного виду продукції. Вони хотіли особисто проконтролювати, у що їхній уряд вкладатиме кошти", – розповів міністр.

"Ці перевірки також відповідають нашим інтересам – нам нема чого приховувати.

Тому "данська модель" оцінюється дуже позитивно, вона має величезну перспективу і потенціал акумуляції коштів донорів на виробництво в Україні", – наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні заявив, що наразі країна працює над різними заходами за аналогією з "данською моделлю" – прямою підтримкою оборонного сектору України.

"Данська модель" виникла з меморандуму, який Україна та Данія підписали у червні 2024 року. Данія тоді стала першою країною, яка схвалила закупівлю озброєння та техніки в українських виробників.