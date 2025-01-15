В МИД раскрыли планы по иностранному финансированию производства оружия и снарядов в Украине

Глава МИД Андрей Сибига ожидает, что в этом году иностранное финансирование производства оружия в Украине будет превышать прошлогоднее в разы.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибига рассказал, что в прошлом году уже были заключены контракты на закупку украинского оружия по так называемой "датской модели" на 538 млн евро.

"Еще на 178 млн евро уже приняты решения, и мы ожидаем их имплементации в течение 2025 года. Я считаю, что в этом году финансирование будет превышать прошлогоднее в разы", – отметил министр.

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По его словам, уже сейчас свое присоединение с конкретными взносами подтвердили, кроме самой Дании, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

"Постепенно мы можем ожидать роста на порядки – с привлечением новых партнеров и использованием европейских средств, а особое внимание уделяется использованию замороженных российских активов", – рассказал Сибига.

Он также отметил придирчивость партнеров в вопросе того, в какое производство вкладываться.

"Перед принятием решения о финансировании они участвуют в тестировании продукции, за которую платят. Я лично был на совместном визите министров иностранных дел и обороны одной из стран-доноров, не буду ее называть, на испытание определенного вида продукции. Они хотели лично проконтролировать, во что их правительство будет вкладывать средства", – рассказал министр.

"Эти проверки также отвечают нашим интересам – нам нечего скрывать.

Поэтому "датская модель" оценивается очень положительно, она имеет огромную перспективу и потенциал аккумуляции средств доноров на производство в Украине", – подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус накануне заявил, что сейчас страна работает над различными мерами по аналогии с "датской моделью" – прямой поддержкой оборонного сектора Украины.

"Датская модель" возникла из меморандума, который Украина и Дания подписали в июне 2024 года. Дания тогда стала первой страной, которая одобрила закупку вооружения и техники у украинских производителей.