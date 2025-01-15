Кандидат в президенты Польши Навроцкий готов говорить с Украиной о вопросах истории

Поддерживаемый бывшей партией власти "Право и справедливость" кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что до сих пор не видит Украину в ЕС и НАТО до решения исторических противоречий, но готов к диалогу по этому вопросу.

Об этом Навроцкий сказал на пресс-конференции в польском городе Турек в среду, 15 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Навроцкий, который возглавляет польский Институт национальной памяти, заявил, что на посту президента Польши хотел бы, чтобы Украина относилась к нему как к партнеру.

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"Заботясь о польских интересах, я бы четко повторил, что пока не будут решены наши вопросы, включая эксгумацию жертв Волынского геноцида в Украине, я не вижу будущего для Украины в Европейском Союзе и в НАТО", – заявил он.

В то же время Навроцкий заявил о готовности к достижению договоренностей и добавил, что также ожидает от Украины открытости в этих вопросах.

"Политические эмоции, мировоззренческие эмоции в этой совокупности не имеют большого значения", – подтвердил директор польского Института национальной памяти.

Напомним, на прошлой неделе Кароль Навроцкий, которого как кандидата в президенты Польши поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость", сказал, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО".

Украинское внешнеполитическое ведомство тогда отвергло заявления Навроцкого о будущем Украины в ЕС и НАТО как "тенденциозные и манипулятивные".