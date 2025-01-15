Зеленский дал совет кандидату в президенты Польши, который не видит Украину в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что пока не видит будущее Украины в ЕС и НАТО.

Об этом он сказал в интервью польским СМИ во время визита в Варшаву 15 января, сообщает "Европейская правда".

Навроцкий, который является также директором польского Института национальной памяти, ранее сказал, что без решения исторических вопросов между Киевом и Варшавой не видит Украину в Европейском Союзе и в НАТО.

"Если Украина не будет в ЕС и не будет в НАТО, если Украина не будет иметь гарантий безопасности, то господину Навроцкому надо уже начинать тренироваться, потому что может так случиться, что ему придется вместе со своими соотечественниками брать в руки оружие, чтобы защищать свою страну", – ответил Зеленский.

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Он подчеркнул, что в случае поражения Украины риск войны в Польше "будет очень высоким".

"Россия сразу после Украины окажется на границе с Польшей, и тогда (Навроцкий. – Ред.) не будет иметь политической борьбы, а будет бороться за свою жизнь", – добавил президент.

Украинское внешнеполитическое ведомство ранее отвергло заявления Навроцкого о будущем Украины в ЕС и НАТО как "тенденциозные и манипулятивные".

Сам Навроцкий недавно заявил, что не изменил своего мнения, но в случае победы на выборах президента Польши готов к диалогу с Украиной.