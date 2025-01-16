У партії Шольца закликають послабити обмеження на борг, щоб погодити додаткову допомогу Україні

У Соціал-демократичній партії Німеччини заявили, що рішення про додаткову зброю для України можливе, якщо вийде домовитись про послаблення обмеження на боргові запозичення – так званого боргового гальма.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це заявив лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх.

Мютценіх зазначив, що СДПН хотіла б досягти домовленості про додаткову військову допомогу для України на суму орієнтовно 3 млрд євро ще до дострокових виборів у лютому.

Проте для цього соціал-демократи наполягають на призупиненні суворих обмежень на державні запозичення, так званого "боргового гальма".

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"Закликаю інші фракції швидко діяти для цього юридично дозволеного та необхідного кроку… Ми можемо вирішити це питання до федеральних виборів", – сказав Мютценіх.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету, та що у парламенті немає більшості для призупинення "боргового гальма" задля додаткового фінансування на підтримку України.

Обговорення вийшли у публічну площину після того, як видання Spiegel повідомило про суперечки в уряді щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Міністр оборони Борис Пісторіус прокоментував, що канцлер не "блокує" це рішення, але довкола нього ще тривають політичні дискусії.