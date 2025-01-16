У партії Шольца закликають послабити обмеження на борг, щоб погодити додаткову допомогу Україні
У Соціал-демократичній партії Німеччини заявили, що рішення про додаткову зброю для України можливе, якщо вийде домовитись про послаблення обмеження на боргові запозичення – так званого боргового гальма.
Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це заявив лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх.
Мютценіх зазначив, що СДПН хотіла б досягти домовленості про додаткову військову допомогу для України на суму орієнтовно 3 млрд євро ще до дострокових виборів у лютому.
Проте для цього соціал-демократи наполягають на призупиненні суворих обмежень на державні запозичення, так званого "боргового гальма".
"Закликаю інші фракції швидко діяти для цього юридично дозволеного та необхідного кроку… Ми можемо вирішити це питання до федеральних виборів", – сказав Мютценіх.
Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету, та що у парламенті немає більшості для призупинення "боргового гальма" задля додаткового фінансування на підтримку України.
Обговорення вийшли у публічну площину після того, як видання Spiegel повідомило про суперечки в уряді щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.
Міністр оборони Борис Пісторіус прокоментував, що канцлер не "блокує" це рішення, але довкола нього ще тривають політичні дискусії.