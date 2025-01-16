В партии Шольца призывают ослабить ограничения на долг, чтобы согласовать дополнительную помощь Украине

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявили, что решение о дополнительном оружии для Украины возможно, если получится договориться об ослаблении ограничения на долговые заимствования – так называемого долгового тормоза.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом заявил лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених.

Мютцених отметил, что в СДПГ хотели бы достичь договоренности о дополнительной военной помощи для Украины на сумму ориентировочно 3 млрд евро еще до досрочных выборов в феврале.

Однако для этого социал-демократы настаивают на приостановлении строгих ограничений на государственные заимствования, так называемого "долгового тормоза".

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"Призываю другие фракции быстро действовать для этого юридически разрешенного и необходимого шага... Мы можем решить этот вопрос до федеральных выборов", – сказал Мютцених.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против увеличения запланированной военной помощи Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета, и что в парламенте нет большинства для приостановления "долгового тормоза" для дополнительного финансирования в поддержку Украины.

Обсуждения вышли в публичную плоскость после того, как издание Spiegel сообщило о спорах в правительстве по поводу дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Министр обороны Борис Писториус прокомментировал, что канцлер не "блокирует" это решение, но вокруг него еще продолжаются политические дискуссии.