В МИД Германии раскритиковали правительство за нерешительность в помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала правительство страны за нерешительность в отношении помощи Украине.

Об этом она сказала в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Бербок заявила, что "Германия в целом пока не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе", и отметила, что ей от этого больно.

"Даже сейчас, во время избирательной кампании, некоторые ставят на первое место национальную перспективу, или то, как быстро набрать несколько голосов на парламентских выборах, вместо того, чтобы взять на себя реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе", – говорит дипломат.

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Глава МИД Германии считает, что из-за неуверенного подхода страны по помощи Украине ее правительство теряет доверие своих европейских союзников.

"Это доверие не должно снова быть разрушено колебаниями, которые могут заставить другие страны волноваться, что Германия не поддержит их", – заявила министр.

Кроме этого, Бербок также раскритиковала предыдущие правительства Германии за то, что, по ее мнению, они не прислушались к предупреждениям относительно агрессивных намерений Кремля.

В частности она раскритиковала Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством бывшего канцлера Ангелы Меркель и партию СДПГ, которые ранее руководили в коалиции, за поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

"Подобно тому, как "Северный поток-2" никогда не был чисто экономическим проектом – несмотря на то, во что долго хотели верить ХДС и СДПГ – также не случайно, что подводные кабели передачи данных в Балтийском море постоянно повреждаются", – отметила Бербок, ссылаясь на недавние подозрения относительно случаев российского саботажа.

Глава внешнеполитического ведомства Германии добавила, что стране нужно больше инвестировать в собственную безопасность, в частности, по ее мнению, важно, чтобы страна постоянно инвестировала более 2% ВВП на оборону.

"В кризисные годы эта цифра может даже приближаться к трем процентам", – подытожила Бербок.

Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленский Писториус заявил, что немецкое правительство подготовило все необходимое для дополнительной военной помощи для Украины на 3 млрд евро, но внутри него все еще продолжаются переговоры по финансированию.

После этого в Социал-демократической партии Германии заявили, что решение о дополнительном оружии для Украины можно было бы достичь, если получится договориться об ослаблении ограничения на долговые заимствования – так называемого долгового тормоза, такое же мнение высказал и канцлер Германии Олаф Шольц.