Министр обороны Германии хочет увеличить расходы на оборону минимум на 30 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал увеличить расходы на оборону минимум на 30 миллиардов евро в среднесрочной перспективе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Учитывая угрозу со стороны России и новые требования НАТО от будущего президента США Дональда Трампа, министр обороны Германии Борис Писториус призвал к среднесрочному увеличению оборонных расходов минимум на 30 миллиардов евро.

"Если не будет специального фонда, то с 2028 года нам понадобится не менее 85 миллиардов евро. Это на 30 миллиардов больше, чем сегодня", – заявил политик СДПГ.

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На прошлый год Германия запланировала расходы на оборону в размере около 52 миллиардов евро – плюс деньги из специального фонда для модернизации Бундесвера. В итоге это составляет около двух процентов валового внутреннего продукта.

Министр обороны пояснил, что лучше говорить о трехпроцентной доле расходов на оборону и вооружение в ВВП. "При трех процентах мы говорим о чуть более 120 миллиардов евро, исходя из сегодняшнего ВВП", – сказал Писториус. Но Германия еще очень далека от этого.

Писториус также призвал к долгосрочным гарантиям финансирования, даже после выборов. "Нам нужно планировать гораздо больше, чем мы делали до сих пор, за пределами законодательных периодов. В частности, нам нужна дорожная карта на следующие десять лет", – сказал министр.

"Мы должны спросить себя с самого начала: где мы будем через десять лет, учитывая ситуацию угрозы? Что потребуется с точки зрения современных технологий, искусственного интеллекта, беспилотников и других беспилотных систем вооружения?

Тогда быстро выяснится, что к середине 30-х годов, при сегодняшнем уровне цен, нам придется потратить от 130 до 150 миллиардов евро только на инвестиции в вооружение и оборону", – сказал Писториус.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа".

А новоизбранный американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования Трампа, чтобы Германия и другие союзники по НАТО увеличили расходы на оборону как минимум до 5% от ВВП.