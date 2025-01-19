У партії Шольца розкритикували плани Трампа вимагати від союзників 5% ВВП на оборону

У партії канцлера Німеччини Олафа Шольца розкритикували наміри обраного президента США Дональда Трампа вимагати від союзників у НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютзеніх назвав наміри Трампа нерозумними та сказав, що краще було би збільшити ефективність європейських витрат на оборону.

"Думаю, нерозумно будувати безпекову політику на основі випадково обраних цифр", – сказав він у коментарі dpa.

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"Питання стоїть не про відсотки, але також про те, як нам об’єднувати і координувати оборонні витрати у межах ЄС, щоб вони були якомога ефективнішими", – зазначив Мютзеніх, пояснивши, що за такого підходу країнам не буде необхідності покладатися передусім на власні спроможності.

"Це збільшило би нашу безпеку більше, аніж дебати про взяті з неба відсотки ВВП", – додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Німеччина серед низки інших країн у 2024 році вперше досягла чинного цільового показника НАТО у 2% ВВП. Польща, яка є лідером за обсягом витрат відносно розміру економіки, поки витрачає менше 5%, але підтримує заклик Трампа.

Новий генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна планує у 2026-2030 витрачати на оборону 5-6% ВВП.

У Німеччині СДПН, очікувані переможці майбутніх виборів ХДС-ХСС та "Вільні демократи" у передвиборчих програмах задекларували наміри дотримуватись показника у 2%. Водночас співлідер "Зелених" Роберт Габек виступає за збільшення витрат до 3,5% ВВП, а лідер ХСС Маркус Зьодер теж погоджується, що їх потрібно збільшувати до "понад 3%".