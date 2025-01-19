В партии Шольца раскритиковали планы Трампа требовать от союзников 5% ВВП на оборону

В партии канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали намерения избранного президента США Дональда Трампа требовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютзених назвал намерения Трампа неразумными и сказал, что лучше было бы увеличить эффективность европейских расходов на оборону.

"Думаю, глупо строить политику безопасности на основе случайно выбранных цифр", – сказал он в комментарии dpa.

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"Вопрос стоит не о процентах, но также о том, как нам объединять и координировать оборонные расходы в рамках ЕС, чтобы они были как можно более эффективными", – отметил Мютзених, пояснив, что при таком подходе странам не будет необходимости полагаться прежде всего на собственные возможности.

"Это увеличило бы нашу безопасность больше, чем дебаты о взятых с неба процентах ВВП", – добавил он.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников в НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Германия среди ряда других стран в 2024 году впервые достигла действующего целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Польша, которая является лидером по объему расходов относительно размера экономики, пока тратит менее 5%, но поддерживает призыв Трампа.

Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна планирует в 2026-2030 годах тратить на оборону 5-6% ВВП.

В Германии СДПГ, ожидаемые победители предстоящих выборов ХДС-ХСС и "Свободные демократы" в предвыборных программах задекларировали намерения придерживаться показателя в 2%. В то же время солидер "Зеленых „ Роберт Габек выступает за увеличение расходов до 3,5% ВВП, а лидер ХСС Маркус Зёдер тоже соглашается, что их нужно увеличивать до "более 3%".