Лідерка німецьких ультраправих поговорить з Маском через Х

Американський мільярдер Ілон Маск планує поговорити в прямому ефірі з Алісою Вайдель, кандидаткою в канцлери від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", напередодні дострокових виборів до Бундестагу 23 лютого.

Про це повідомив речник Вайдель Даніель Тапп, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Таппа, розмова лідерки "АдН" та Ілона Маска в його соцмережі X (Twitter) відбудеться "дуже скоро". Хоча її дата ще не визначена, це "безумовно" станеться до виборів у Бундестаг, додав він.

Тапп раніше говорив, що оточення Вайдель і Маска перебувають на звʼязку, а мільярдер ще кілька місяців тому висловив зацікавленість у програмі "Альтернативи для Німеччини".

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Ілон Маск раніше публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і написав колонку на їхню підтримку в газеті Welt am Sonntag. Це викликало хвилю обурення у владі та опозиції Німеччини.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним", а в уряді Німеччини заявили, що мільярдер намагається втрутитись у майбутні вибори.

Нещодавно Маск також образив президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, якого назвав "антидемократичним тираном".