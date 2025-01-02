Лидер немецких ультраправых поговорит с Маском через Х

Американский миллиардер Илон Маск планирует поговорить в прямом эфире с Алисой Вайдель, кандидатом в канцлеры от ультраправой партии "Альтернатива для Германии", накануне досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля.

Об этом сообщил представитель Вайдель Даниэль Тапп, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Таппа, разговор лидера "АдН" и Илона Маска в его соцсети X (Twitter) состоится "очень скоро". Хотя его дата еще не определена, это "безусловно" произойдет до выборов в Бундестаг, добавил он.

Тапп ранее говорил, что окружение Вайдель и Маска находятся на связи, а миллиардер еще несколько месяцев назад выразил заинтересованность в программе "Альтернативы для Германии".

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Илон Маск ранее публично призывал голосовать за немецких ультраправых и написал колонку в их поддержку в газете Welt am Sonntag. Это вызвало волну возмущения во власти и оппозиции Германии.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал призыв Маска поддержать "АдН" на выборах 23 февраля "назойливым и своевольным", а в правительстве Германии заявили, что миллиардер пытается вмешаться в предстоящие выборы.

Недавно Маск также оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которого назвал "антидемократическим тираном".