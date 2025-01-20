У Німеччині виявили засилля російської дезінформації перед виборами

Німецький аналітичний центр CeMAS дослідив, що російська дезінформаційна кампанія спрямована на підтримку ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" та на підрив основних німецьких партій і посіяння занепокоєння щодо економіки напередодні виборів у країні 23 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

CeMAS за останній місяць відстежив сотні німецькомовних постів на платформі соціальних мереж X (Twitter). За словами аналітиків, ці пости демонструють типові зразки російської дезінформаційної кампанії проти Заходу, яку раніше засуджувала німецька, американська і французька влада.

За даними CeMAS, протягом останніх тижнів німецькі пости на X звинувачували партію "Зелених" в економічних негараздах Німеччини, критикували канцлера Олафа Шольца за його підтримку України, зображували консерваторів як таких, що не заслуговують на довіру, а також висловлювалися на користь "Альтернативи для Німеччини".

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Пости, які відстежив CeMAS, містили посилання на фейкові німецькі новинні сайти або на статті чи зображення на справжніх сайтах, що підтримують їхній наратив.

Посилені мережею фейкових акаунтів, ці матеріали отримали понад 2,8 мільйона переглядів, повідомляє CeMAS.

Звіт з'явився за місяць до виборів, на яких, як очікується, переможуть головні опозиційні консерватори Німеччини.

Опитування, опубліковане в суботу соціологічною компанією INSA, показало, що консерватори отримують 29%, а "АдН" – 21%, що вдвічі більше, ніж на виборах 2021 року. Соціал-демократи Шольца посіли третє місце з 16%, а "Зелені" – четверті з 13%.

У листопаді Федеральна розвідувальна служба Німеччини заявила, що створила спеціальну групу для протидії будь-яким спробам іноземних держав вплинути на федеральні вибори.

Раніше повідомляли, що Міністерство оборони Німеччини, Бундесвер та інші відомства і посадовці, пов'язані з оборонним відомством, обмежать активність своїх облікових записів у соцмережі X.