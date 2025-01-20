В Германии обнаружили засилье российской дезинформации перед выборами

Немецкий аналитический центр CeMAS исследовал, что российская дезинформационная кампания направлена на поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и на подрыв основных немецких партий и посев беспокойства относительно экономики накануне выборов в стране 23 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

CeMAS за последний месяц отследил сотни немецкоязычных постов на платформе социальных сетей X (Twitter). По словам аналитиков, эти посты демонстрируют типичные образцы российской дезинформационной кампании против Запада, которую ранее осуждали немецкие, американские и французские власти.

По данным CeMAS, в течение последних недель немецкие посты на X обвиняли партию "Зеленых" в экономических проблемах Германии, критиковали канцлера Олафа Шольца за его поддержку Украины, изображали консерваторов как не заслуживающих доверия, а также высказывались в пользу "Альтернативы для Германии".

Реклама:

Посты, которые отследил CeMAS, содержали ссылки на фейковые немецкие новостные сайты или на статьи или изображения на настоящих сайтах, поддерживающих их нарратив.

Усиленные сетью фейковых аккаунтов, эти материалы получили более 2,8 миллиона просмотров, сообщает CeMAS.

Отчет появился за месяц до выборов, на которых, как ожидается, победят главные оппозиционные консерваторы Германии.

Опрос, опубликованный в субботу социологической компанией INSA, показал, что консерваторы получают 29%, а "АдГ" – 21%, что вдвое больше, чем на выборах 2021 года. Социал-демократы Шольца заняли третье место с 16%, а "Зеленые" – четвертые с 13%.

В ноябре Федеральная разведывательная служба Германии заявила, что создала специальную группу для противодействия любым попыткам иностранных государств повлиять на федеральные выборы.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии, Бундесвер и другие ведомства и должностные лица, связанные с оборонным ведомством, ограничат активность своих учетных записей в соцсети X.