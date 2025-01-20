Бербок сподівається на схвалення мільярдної допомоги Україні до виборів у Бундестаг

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступає за схвалення постачання додаткової допомоги Україні на суму 3 мільярди євро ще до виборів в Бундестаг, які заплановані на 23 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецької міністерки наводить DW.

В ефірі телеканалу ARD Бербок висловила сподівання, що бюджетний комітет зможе фіналізувати це рішення наступного тижня.

"Ми бачимо, що російський президент не зважає на той факт, що ми зараз перебуваємо у виборчій кампанії й маємо дострокові вибори", – сказала вона, маючи на увазі нинішній перебіг війни Росії проти України.

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Бербок раніше розкритикувала уряд за нерішучість щодо допомоги Україні, наголосивши, що "Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі".

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує додатковий пакет для України.

Водночас сам Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.

Він також зазначив, що у парламенті немає більшості для призупинення "боргового гальма" задля додаткового фінансування на підтримку України.