Бербок надеется на одобрение миллиардной помощи Украине до выборов в Бундестаг

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает за одобрение поставки дополнительной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро еще до выборов в Бундестаг, которые запланированы на 23 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит DW.

В эфире телеканала ARD Бербок выразила надежду, что бюджетный комитет сможет финализировать это решение на следующей неделе.

"Мы видим, что российский президент не учитывает тот факт, что мы сейчас находимся в избирательной кампании и имеем досрочные выборы", – сказала она, имея в виду нынешний ход войны России против Украины.

Реклама:

Бербок ранее раскритиковала правительство за нерешительность в отношении помощи Украине, заявив, что "Германия в целом пока не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе".

Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует дополнительный пакет для Украины.

В то же время сам Шольц заявил, что выступает против увеличения запланированной военной помощи Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета.

Он также отметил, что в парламенте нет большинства для приостановления "долгового тормоза" для дополнительного финансирования в поддержку Украины.