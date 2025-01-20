Шольц звинувачує опонентів у брехні у суперечці щодо допомоги для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову звинувачує своїх опонентів у брехні, коментуючи суперечку щодо додаткової допомоги Україні на суму 3 мільярди євро.

Заяву німецького канцлера наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Шольц зауважив, що має відчуття, що "німецькому народові брешуть з великою інтенсивністю".

Відповідаючи на запитання, хто обманює народ, кандидат у канцлери від СДПН сказав: "Усі ті, хто намагається ігнорувати одне питання: як ми за це заплатимо". Це стосується не тільки тих політиків, які цим займаються, а й усіх інших, хто не хоче це обговорювати".

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Шольц не називає ні імен, ні партій, які він мав на увазі.

Варто зауважити, що він уже кілька днів сперечається про фінансування допомоги Україні з ХДС/ХСС, Вільною демократичною партією, а також зі своїм партнером, що залишився в коаліції, – "Зеленими".

Ці партії хочуть профінансувати додаткові поставки зброї Україні до виборів у Бундестаг за рахунок позапланових витрат у бюджеті.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер нібито блокує додатковий пакет для України.

Водночас сам Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.

Він також зазначив, що у парламенті немає більшості для призупинення "боргового гальма" задля додаткового фінансування на підтримку України.

Своєю чергою глава німецького МЗС Анналена Бербок раніше розкритикувала уряд за нерішучість щодо допомоги Україні, наголосивши, що "Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі".