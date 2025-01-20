Шольц обвиняет оппонентов во лжи в споре о помощи для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц снова обвиняет своих оппонентов во лжи, комментируя спор о дополнительной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро.

Заявление немецкого канцлера приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Шольц отметил, что имеет ощущение, что "немецкому народу врут с большой интенсивностью".

Отвечая на вопрос, кто обманывает народ, кандидат в канцлеры от СДПГ сказал: "Все те, кто пытается игнорировать один вопрос: как мы за это заплатим". Это касается не только тех политиков, которые этим занимаются, но и всех остальных, кто не хочет это обсуждать".

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Шольц не называет ни имен, ни партий, которые он имел в виду.

Стоит заметить, что он уже несколько дней спорит о финансировании помощи Украине с ХДС/ХСС, Свободной демократической партией, а также со своим партнером, оставшимся в коалиции, – "зелеными".

Эти партии хотят профинансировать дополнительные поставки оружия Украине до выборов в Бундестаг за счет внеплановых расходов в бюджете.

Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что канцлер якобы блокирует дополнительный пакет для Украины.

В то же время сам Шольц заявил, что выступает против увеличения запланированной военной помощи Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета.

Он также отметил, что в парламенте нет большинства для приостановления "долгового тормоза" для дополнительного финансирования в поддержку Украины.

В свою очередь глава немецкого МИД Анналена Бербок ранее раскритиковала правительство за нерешительность в отношении помощи Украине, отметив, что "Германия в целом пока не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе".