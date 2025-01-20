Бербок застерігає Шольца від використання теми допомоги Україні у передвиборчій кампанії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерігає канцлера Олафа Шольца від використання теми фінансування допомоги Україні у передвиборчій кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецької міністерки наводить n-tv.

Бербок на зустрічі зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом у Берліні наголосила, що "часи зараз надто складні, що на Німеччині лежить надто велика відповідальність, щоб ми всі найближчими тижнями віддавалися передвиборчій риториці".

"Це суттєве питання для довіри в Європі, чи здатні ми діяти в інтересах безпеки всіх нас, нашої європейської безпеки", – додала глава МЗС Німеччини.

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Вона зазначила, що усі німецькі урядовці дали слово сусіднім європейським країнам, що вони підтримуватимуть Україну доти, доки вона матиме потребу в Німеччині, і що Німеччина підтримуватиме своїх східноєвропейських партнерів.

"Тому важливо, щоб ми продовжували робити саме це, особливо у важкі часи", – підкреслила Бербок.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер нібито блокує додатковий пакет для України.

Водночас сам Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.

Він також зазначив, що у парламенті немає більшості для призупинення "боргового гальма" задля додаткового фінансування на підтримку України.

А сама Бербок раніше розкритикувала уряд за нерішучість щодо допомоги Україні, наголосивши, що "Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі".