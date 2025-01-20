Бербок предостерегает Шольца от использования темы помощи Украине в предвыборной кампании

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает канцлера Олафа Шольца от использования темы финансирования помощи Украине в предвыборной кампании.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит n-tv.

Бербок на встрече со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Берлине отметила, что "времена сейчас слишком сложные, что на Германии лежит слишком большая ответственность, чтобы мы все в ближайшие недели отдавались предвыборной риторике".

"Это существенный вопрос для доверия в Европе, способны ли мы действовать в интересах безопасности всех нас, нашей европейской безопасности", – добавила глава МИД Германии.

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Она отметила, что все немецкие чиновники дали слово соседним европейским странам, что они будут поддерживать Украину до тех пор, пока она будет нуждаться в Германии, и что Германия будет поддерживать своих восточноевропейских партнеров.

"Поэтому важно, чтобы мы продолжали делать именно это, особенно в трудные времена", – подчеркнула Бербок.

Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что канцлер якобы блокирует дополнительный пакет для Украины.

В то же время сам Шольц заявил, что выступает против увеличения запланированной военной помощи Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета.

Он также отметил, что в парламенте нет большинства для приостановления "долгового тормоза" для дополнительного финансирования в поддержку Украины.

А сама Бербок ранее раскритиковала правительство за нерешительность в отношении помощи Украине, отметив, что "Германия в целом пока не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе".