У Норвегії не підтримують вимогу Трампа витрачати 5% ВВП на оборону

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам вважає, що вимога Дональда Трампа про витрати мінімум 5% ВВП на оборону в межах НАТО ще буде обговорюватись, оскільки не всі держави-члени її можуть досягти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Politico.

Грам наголосив, що Норвегія готова до дискусій про нові цілі оборонних витрат в Альянсі.

"Але я думаю, що ви також повинні враховувати, що серед 32 союзників будуть різні погляди на це, а також різні відправні точки. Ще не всі досягли 2%", – нагадав він.

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Глава норвезького Міноборони, чия держава у 2025 році планує витратити на оборону 2,16% ВВП, зазначив, що Осло прагне вийти на показник у 3% ВВП до кінця десятиліття.

Він звернув увагу, що перехід від 2% до 5% ВВП є значним стрибком майже для всіх членів Альянсу – навіть для США, які наразі витрачають 3,4% ВВП на свої збройні сили.

"Я думаю, що це також буде предметом дискусій у Сполучених Штатах, тому що вони також далекі від 5 відсотків", – зазначив Грам.

Міністр також підкреслив, що в Норвегії "ВВП варіюється трохи більше, ніж у більшості країн, через видобуток нафти і ціни на неї", тому країна у 2020 році мала 2% ВВП витрат на оборону через падіння експорту нафти.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Новий генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна планує у 2026-2030 роках витрачати на оборону 5-6% ВВП.