В Норвегии не поддерживают требование Трампа тратить 5% ВВП на оборону

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам считает, что требование Дональда Трампа о расходах минимум 5% ВВП на оборону в рамках НАТО еще будет обсуждаться, поскольку не все государства-члены ее могут достичь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

Грам подчеркнул, что Норвегия готова к дискуссиям о новых целях оборонных расходов в Альянсе.

"Но я думаю, что вы также должны учитывать, что среди 32 союзников будут разные взгляды на это, а также разные отправные точки. Еще не все достигли 2%", – напомнил он.

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Глава норвежского Минобороны, чье государство в 2025 году планирует потратить на оборону 2,16% ВВП, отметил, что Осло стремится выйти на показатель в 3% ВВП к концу десятилетия.

Он обратил внимание, что переход от 2% до 5% ВВП является значительным скачком почти для всех членов Альянса – даже для США, которые сейчас тратят 3,4% ВВП на свои вооруженные силы.

"Я думаю, что это также будет предметом дискуссий в Соединенных Штатах, потому что они также далеки от 5 процентов", – отметил Грам.

Министр также подчеркнул, что в Норвегии "ВВП варьируется немного больше, чем в большинстве стран, из-за добычи нефти и цены на нее", поэтому страна в 2020 году имела 2% ВВП расходов на оборону из-за падения экспорта нефти.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна планирует в 2026-2030 годах тратить на оборону 5-6% ВВП.