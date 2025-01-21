Кандидат в канцлеры Германии считает, что страна должна сосредоточиться на 2% ВВП на оборону

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что страна должна сосредоточиться на усилиях по достижению существующих целей НАТО по оборонным расходам, прежде чем обсуждать любое дальнейшее увеличение.

Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц считает, что в течение следующих лет Германии стоит сосредоточиться на достижении по крайней мере 2% ВВП, прежде чем обсуждать любое дальнейшее увеличение.

"В течение следующих трех-четырех лет мы должны будем сосредоточиться на достижении по крайней мере 2%, где сейчас мы видим дефицит финансирования от 30 до 40 млрд евро в год, и это то, над чем мы должны упорно работать", – сказал он.

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Как известно, американский президент Дональд Трамп ранее подтвердил, что считает целесообразным для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования Трампа, чтобы Германия и другие союзники по НАТО увеличили расходы на оборону по меньшей мере до 5% от ВВП.

А 18 января Мерц заявил, что видит в президентстве Трампа возможность для Европы.