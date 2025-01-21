Лидеры разделенного Кипра обсудили открытие новых контрольно-пропускных пунктов

Лидеры разделенного Кипра встретились в понедельник, чтобы обсудить открытие большего количества пропускных пунктов на острове в рамках усилий по укреплению доверия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Президент греческой, международно признанной Республики Кипр Никос Христодулидис и лидер турок-киприотов Эрсин Татар встретились в буферной зоне, которая десятилетиями разделяла средиземноморский остров.

Встреча состоялась при посредничестве специального представителя ООН Колина Стюарта. Она прошла после неформального ужина, который 15 октября организовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с обоими лидерами в Нью-Йорке. Христодулидис заявил, что передал пакет предложений из восьми пунктов Татару.

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"Я упомянул о пунктах пропуска, а также другие идеи, которые мы обсуждали в Нью-Йорке", – сказал Христодулидис журналистам, добавив, что предложения также включают создание комиссии по установлению истины.

"Эти идеи получили положительный ответ от генерального секретаря, но не было положительной реакции от господина Татара", – сказал Христодулидис.

В ООН заявили, что оба лидера согласились, что открытие новых пунктов пропуска может способствовать контактам между людьми, укреплению экономических связей, укреплению доверия и созданию более благоприятного климата для мирных переговоров.

Средиземноморский остров разделен между Республикой Кипр, членом ЕС, и Турецкой Республикой Северного Кипра, которая признана только Турцией и занимает около трети острова, включая часть столицы Никосии.Турция держит войска на острове со времени своего вторжения 1974 года.

Сейчас существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и которую патрулирует ООН. Все чаще звучат призывы к увеличению количества пропускных пунктов вдоль 180-километровой буферной зоны, чтобы облегчить доступ для людей, живущих в отдаленных районах.

Напомним, недавно президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил активный интерес Никосии к членству в НАТО.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно лишь путем создания двух государств.