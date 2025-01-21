Вице-премьер Испании уходит из соцсети Х Маска после его жеста на инаугурации Трампа

Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила во вторник, что покидает соцсеть X (Twitter), которая принадлежит Илону Маску, частично из-за поведения миллиардера во время инаугурации президента Дональда Трампа.

Об этом она сказала в интервью телеканалу TVE, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, она приняла свое решение после того, как выступление Илона Маска в Вашингтоне 20 января вызвало широкий резонанс.

"После того, что мы видели вчера с Илоном Маском, пришло время уйти оттуда и не продолжать пропагандировать ненависть", – сказала Диас.

Реклама:

"Я приняла это решение, которое, я знаю, сложное, но я не буду частью социальной сети, основанной на использовании алгоритмов, которые поощряют ксенофобские идеи, направленные против прав человека и поощряют крайне правых в мире", – добавила Диас.

Диас заявила, что прекратит писать на X о личных и политических делах, добавив, что другие министры из ее леворадикальной партии Sumar также прекратят пользоваться этой платформой.

На мероприятии по случаю инаугурации Трампа в понедельник Маск поднял руку в жесте, который в интернете сравнили с нацистским приветствием.

Сам Маск ответил на критические комментарии, отметив, что его очень утомляют атаки в стиле "все являются Гитлером".

Некоторые пользователи в X встали на защиту Маска, утверждая, что он выразил "мое сердце с тобой", и критиковали сообщения, которые утверждали обратное.

Ранее в этом месяце Министерство обороны и Министерство иностранных дел Германии заявили, что прекратят использование X.

Маск поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии", антииммиграционную и антиисламскую партию, на предстоящих национальных выборах в этой стране.

В начале этого месяца он провел трансляцию с лидером партии на платформе Х.