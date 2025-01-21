Разведка Британии: пока в Сирии царит политическая неопределенность, будущее баз РФ там неизвестно

Разведка Британии отмечает, что после падения режима Асада в Сирии неопределенность относительно будущего присутствия России в восточном Средиземноморье остается высокой.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 21 января, пишет "Европейская правда".

Как подчеркивают в министерстве, после падения режима Асада, бывшего сирийского союзника России, российская Постоянная средиземноморская оперативная группа не имеет доступа к своей военно-морской базе в Тартусе для технического обслуживания и материально-технического обеспечения. В регионе нет сопоставимой альтернативной базы для российской оперативной группы.

Будущее российских баз в Сирии остается неясным, пока в стране царит политическая неопределенность, считают в британском Минобороны. Однако Россия почти наверняка стремится сохранить свое присутствие в Средиземном море.

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Способность материально-технически поддерживать как своих военных, так и военных наемников в Африке, а также ограничение репутационного ущерба, нанесенного падением режима Асада, почти наверняка будут приоритетами для российского правительства.

В то же время намерения России передислоцировать какие-либо силы или технику в потенциальные альтернативные места дислокации в Северной Африке остаются неопределенными.

В то же время, по мнению британских аналитиков, российское руководство почти наверняка считает войну в Украине своей первоочередной проблемой.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого сирийского президента Башара Асада, а его падение показало, что они были "ненадежными партнерами".

А министр обороны Германии Борис Писториус считает, что события в Сирии показывают, что страны, которые имеют стратегическое партнерство с Россией, могут полагаться на нее лишь до тех пор, пока они полезны Путину.