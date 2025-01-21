Литовские пограничники перехватили контрабандные сигареты на четырех воздушных шарах

В ночь на 21 января литовские пограничники перехватили четыре воздушных шара с пакетами нелегальных табачных изделий в Варенском районе.

Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на данные пограничников, передает "Европейская правда".

По данным пограничников, ко всем пакетам были прикреплены GPS-передатчики. Литовским спецслужащим удалось изъять 5400 пачек сигарет в Варенском районе страны.

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Кроме этого, сотрудники государственной пограничной службы Литвы задержали девять граждан страны по подозрению в причастности к этой контрабанде. Некоторые из них попали в засаду, когда пытались забрать сигареты, а другие были задержаны неподалеку во время объяснения обстоятельств событий.

Также пограничники изъяли два внедорожника, которые использовались несколькими задержанными во время пограничных операций.

По факту незаконного распоряжения подакцизными товарами сотрудники государственной пограничной службы Литвы проводят досудебное расследование.

LRT отмечает, что в 2024 году пограничники перехватили всего 226 контрабандных грузов из Беларуси на воздушных баллонах, а с начала 2025 года – 40.

В начале октября тогдашняя министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как на территорию Вильнюсского аэропорта упал воздушный шар, который, вероятно, прибыл из Беларуси с контрабандными сигаретами.

А в начале декабря пограничники Литвы перехватили в Швянчениском районе беспилотный самолет контрабандистов, который прибыл из Беларуси.

8 января правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.