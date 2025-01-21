Парламент Словакии рассматривает инициативу о недоверии правительству Фицо

В парламенте Словакии продолжаются дебаты перед голосованием за недоверие правительству Роберта Фицо, инициированным оппозицией.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Для выражения недоверия правительству Роберта Фицо необходимо не менее 76 голосов депутатов.

В начале заседания выступал лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка, обосновывая инициативу оппозиции. Он перечислил все претензии к премьеру, включая визит в Москву и заявления его соратников, которые поставили вопрос о дальнейшем членстве Словакии в ЕС и НАТО.

Реклама:

Впоследствии слово взял Роберт Фицо, который начал говорить в свою защиту. Среди прочего, он завил, что ежедневно получает письма с угрозами. Премьер в своем выступлении повторил мысль, которую высказывал и раньше, что принятие Украины в НАТО "создаст предпосылки для Третьей мировой".

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, представляющий коалиционную партию "Голос", заверил, что Словакия остается в ЕС и НАТО, но выразил мнение, что политика США при администрации Трампа также изменится, и вскоре многие страны ЕС изменят отношение к России.

Около полудня спикер объявил перерыв. Следующая часть заседания пройдет в закрытом режиме, несмотря на протесты оппозиции.

Напомним, в прошлую пятницу Михал Шимечка с однопартийцами приехал в Киев, во время этой поездки у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фицо после того обвинил оппозицию в "подхалимстве" перед Зеленским.

Читайте также его интервью "ЕвроПравде" "Фицо в очередной раз врет, но Словакия – это не только он".