У Гренландії працюють над зустріччю з оточенням Трампа, аби пояснити свою позицію

Влада Гренландії на тлі намірів Дональда Трампа взяти острів під контроль обіцяє не розривати звʼязків із Данією та наголошує, що не хоче ставати частиною США.

Про це керівництво острова сказало на пресконференції у вівторок, 21 січня, передає "Європейська правда" з посиланням на DR.

Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде наголосив, що влада острова "співпрацює з різними країнами – як з данцями, так і з американцями", та має "кілька каналів" для цих розмов.

"Ми не данці і не американці. Ми – гренландці", – підкреслив він, додавши, що "інші країни не можуть вирішувати, що нам робити".

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Гренландська міністерка закордонних справ Вівіан Мотсфельдт наголосила, що острів намагається "налагодити співпрацю з людьми нового президента" США.

"Хочу чітко заявити, що ми є частиною НАТО. Дипломатія є важливим кроком у цьому. Ми повинні бути об'єднані заради зміцнення Гренландії. Ми повинні вміти працювати разом спокійно і мирно", – додала вона.

Егеде також підкреслив, що працює над зустріччю з оточенням Трампа, "на якій зможемо пояснити позицію Гренландії".

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

Після інавгурації Трамп висловив віру, що Данія "підтримає" його плани щодо купівлі Гренландії.

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