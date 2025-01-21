В Гренландии работают над встречей с окружением Трампа, чтобы объяснить свою позицию

Власти Гренландии на фоне намерений Дональда Трампа взять остров под контроль обещают не разрывать связей с Данией и подчеркивают, что не хотят становиться частью США.

Об этом руководство острова сказало на пресс-конференции во вторник, 21 января, передает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что власти острова "сотрудничают с разными странами – как с датчанами, так и с американцами", и имеют "несколько каналов" для этих разговоров.

"Мы не датчане и не американцы. Мы – гренландцы", – подчеркнул он, добавив, что „другие страны не могут решать, что нам делать".

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Гренландский министр иностранных дел Вивиан Мотсфельдт отметила, что остров пытается "наладить сотрудничество с людьми нового президента" США.

"Хочу четко заявить, что мы являемся частью НАТО. Дипломатия является важным шагом в этом. Мы должны быть объединены ради укрепления Гренландии. Мы должны уметь работать вместе спокойно и мирно", – добавила она.

Эгеде также подчеркнул, что работает над встречей с окружением Трампа, "на которой сможем объяснить позицию Гренландии".

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

После инаугурации Трамп выразил веру, что Дания "поддержит" его планы по покупке Гренландии.

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