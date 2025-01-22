Словацкая оппозиция подала новое предложение по вотуму недоверия правительству Фицо

Словацкие оппозиционные партии "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность" и Христианско-демократическое движение повторно внесли предложение о вотуме недоверия правительству во главе с премьером Робертом Фицо.

Об этом сообщает TASR, информирует "Европейская правда".

Как отметили представители словацкой оппозиции на пресс-конференции, им удалось собрать более 50 подписей оппозиционных депутатов для внесения соответствующего предложения.

Лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка заявил, что правительственная коалиция во вторник, 21 января, сорвала заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о вотуме недоверия, решив проводить его в закрытом режиме.

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"Она использовала спецслужбы, чтобы сделать его закрытым", – сказал Шимечка, добавив, что такого в истории Словакии еще никогда не случалось.

Он имел в виду данные Словацкой информационной службы (SIS) о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

Фицо заявлял, что хочет ознакомить депутатов с отчетом, который содержит секретную информацию, поэтому заседание парламента решили проводить в закрытом режиме.

Роберт Фицо зачитал секретный отчет депутатам и покинул парламент.

После его выступления заседание по вотуму недоверия правительству продолжилось в закрытом режиме.

Оппозиция раскритиковала тот факт, что она не может публично обсуждать замечания в отношении правительства.

Поэтому она покинула заседание, отозвав первоначальное предложение о вотуме недоверия, которое впоследствии не смогли поставить на голосование.

"Я давно говорил, что Роберт Фицо и это правительство отдаляют Словакию от Европы", – добавил Шимечка.

По его словам, ход заседания во вторник был демонстрацией практик, которые не относятся к нормальной, цивилизованной европейской демократии.

"Это не должно быть нормой в словацком парламенте", – сказал Шимечка.

Сообщалось также, что Фицо в четверг, 23 января, соберет заседание Совета безопасности из-за информации Словацкой информационной службы (SIS).