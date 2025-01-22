Президент Литвы предложил способ достичь расходов на оборону в 5% ВВП

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что страна может привлечь валютные резервы, которые пока не использует, для обеспечения расходов на оборону на уровне 5% ВВП.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом Науседа сказал в интервью балтийскому информагентству BNS.

Официальные международные резервы Литвы, составляющие более 7 млрд евро, хранятся за рубежом. Почти половина этих средств – долговые ценные бумаги.

Экономика Литвы больше не использует свои резервы для поддержания валюты, поскольку она перешла на евро, который поддерживается Европейским центральным банком.

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"Я бы сказал так: эти деньги тоже можно было бы использовать и связать с формированием нашей национальной дивизии. Давайте поймем одну вещь: эти деньги, как показывает наш исторический опыт, часто приходится потом использовать для содержания правительства в изгнании", – обратил внимание литовский президент.

Также, по мнению Науседы, дополнительное финансирование на оборону можно привлечь путем стимулирования экономического роста.

"Мы не должны заигрываться с 5,5% ВВП, потому что самый важный показатель – 12 или 13 млрд евро, потому что танки мы будем покупать не за 5,5% ВВП, а за вполне конкретные деньги, которые выражаются в евро и центах", – подчеркнул он.

Науседа ранее заявил, что страна планирует в 2026-2030 годах тратить на оборону 5-6% ВВП.

Это произошло на фоне намерений Дональда Трампа требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.