У Литві скандальний депутат-антисеміт знову погрожує виходом з коаліції

Лідер литовської партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс, якого судять за антисемітські висловлювання, повторив про наміри вийти з нинішньої урядової коаліції в разі, якого його відмовляться призначити віцеспікером Сейму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється в публікації LRT.

За словами Жемайтайтіса, з партнерами по коаліції була досягнута домовленість про те, що він стане віцеголовою Сейму. Але нинішній спікер Скулюс Скверняліс нібито не хоче висувати його кандидатуру.

"Я хочу, щоб партнери по коаліції дотримали свого слова… Варіант виходу реальний і з ймовірністю близько 80% може статися, якщо вони не будуть дотримуватися угоди", – сказав він журналістам.

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Лідер "Зорі Німану" зазначив, що дочекається початку весняної сесії Сейму, аби ухвалити остаточне рішення.

Сам Скверняліс у понеділок не коментував призначення Жемайтайтіса, але його речниця сказала журналістам, що думка спікера Сейму з цього питання не змінилася.

Лідер "Зорі Німану" ще в грудні заявляв, що його партія розглядає можливість виходу з коаліції, оскільки інші партнери не дотримуються угоди, підписаної в листопаді.

Нагадаємо, новий коаліційний уряд у Литві на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом, представником соціал-демократів, почав роботу 12 грудня.

Рішення соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі, викликало обурення і серед інших партій, і в литовському суспільстві.