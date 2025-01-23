Писториус заявил о последовательном увеличении количества немецких военных в Литве

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна увеличивает количество своих военных, размещенных в Литве.

Об этом он сказал во время визита в Вильнюс 22 января, сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Писториус заявил, что развертывание немецкой бригады в Литве происходит последовательно и согласно плану. Он отметил, что начальный командный состав и командир бригады уже находятся в Вильнюсе.

Немецкий министр сообщил, что количество немецких войск в Литве увеличивается параллельно с развитием инфраструктуры для них, как это предусмотрено планом действий.

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"Развертывание бригады происходит по плану, последовательно. У нас уже есть личный состав начального штаба в Вильнюсе, у нас есть командир", – сказал он.

Писториус отметил, что сейчас идет подготовка к прибытию подразделений бригады, которые будут дислоцированы в литовских городах Неменчине и Рокантишкесе. По его словам – это произойдет во втором квартале 2025 года.

Кроме того, Писториус сообщил, что встретится с первичным командным составом бригады и осмотрит строительство военной инфраструктуры в Рокантишкесе. По словам министра обороны Германии, солдаты бригады официально начнут службу во втором квартале 2025 года.

Он отметил, что уже в 2025-м командный состав немецкой бригады сможет возглавить и проводить учения вместе с партнерами и союзниками по НАТО. Писториус подчеркнул, что цель его визита в Литву – продемонстрировать, что Германия решительно настроена обеспечить безопасность восточного фланга НАТО.

"Безопасность Литвы – это наша безопасность", – заявил он.

В свою очередь, глава оборонного ведомства страны Довиле Шакалиене заявила во время встречи с Писториусом, что немецкая бригада остается главным приоритетом для всех основных политических партий Германии, поэтому это не должно беспокоить Литву в свете предстоящих февральских выборов.

В Минобороны страны отметили, что количество личного состава немецкой бригады в Литве постепенно увеличивается и к концу года достигнет 500 человек.

В ближайшее время в Литву прибудут роты связи, штабные и сервисные роты, а также медицинские подразделения и подразделения материально-технического обеспечения. Они будут размещены во временных объектах инфраструктуры в Неменчине и Рокантишкесе.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. Солдаты поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".

В середине сентября Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.