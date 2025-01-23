Німеччина влітку направить винищувачі до Польщі для посилення місії НАТО

Німеччина розмістить винищувачі Eurofighter у Польщі влітку для посилення місії повітряної поліції на східному фланзі НАТО, а дві системи Patriot, розгорнуті на південному сході Польщі, запрацюють 27 січня.

Про це заявив очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Польщі, його слова цитує телеканал Interia, передає "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що влітку Німеччина направить до Польщі свої винищувачі Eurofighter, які допоможуть патрулювати повітряний простір на східному фланзі НАТО.

Фото: Bundeswehr

Також він оголосив, що додаткові батареї німецької системи Patriot будуть розміщені в аеропорту Ясьонка поблизу Жешува.

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"Обидві батареї будуть функціонувати з понеділка протягом шести місяців", – сказав він.

Польський колега Пісторіуса Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що Ясьонка є головним логістичним хабом, коли йдеться про допомогу Україні.

"Дякую за союзницьку декларацію та виконання зобов'язань перед Північноатлантичним альянсом", – подякував Косіняк-Камиш Пісторіусу.

У грудні стало відомо, що норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.

8 січня 2025 року у Польщі оголосили, що норвезькі винищувачі F-35 розпочали бойове чергування в країні.

14 січня Пісторіус заявив, що в січні Німеччина планує розмістити у польському Жешуві системи протиповітряної оборони Patriot.