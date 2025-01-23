Германия летом направит истребители в Польшу для усиления миссии НАТО

Германия разместит истребители Eurofighter в Польше летом для усиления миссии воздушной полиции на восточном фланге НАТО, а две системы Patriot, развернутые на юго-востоке Польши, заработают 27 января.

Об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус во время визита в Польшу, его слова цитирует телеканал Interia, передает "Европейская правда".

Писториус заявил, что летом Германия направит в Польшу свои истребители Eurofighter, которые помогут патрулировать воздушное пространство на восточном фланге НАТО.

Фото: Bundeswehr

Также он объявил, что дополнительные батареи немецкой системы Patriot будут размещены в аэропорту Ясёнка вблизи Жешува.

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"Обе батареи будут функционировать с понедельника в течение шести месяцев", – сказал он.

Польский коллега Писториуса Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что Ясёнка является главным логистическим хабом, когда речь идет о помощи Украине.

"Спасибо за союзническую декларацию и выполнение обязательств перед Североатлантическим альянсом", – поблагодарил Косиняк-Камыш Писториуса.

В декабре стало известно, что норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.

8 января 2025 года в Польше объявили, что норвежские истребители F-35 начали боевое дежурство в стране.

14 января Писториус заявил, что в январе Германия планирует разместить в польском Жешуве системы противовоздушной обороны Patriot.