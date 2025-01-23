МИД о "словацком Майдане": Фицо вытащил из шкафа что-то давно испорченное

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий считает, что словацкий премьер Роберт Фицо заявлениями о якобы подготовке "госпереворота" в стране пытается консолидировать свой электорат.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, 23 января, сообщает "Европейская правда".

По словам Тихого, Украина расценивает заявления Фицо о подготовке "госпереворота" как "попытку запугивать словацкое общество и консолидировать свой электорат, не больше и не меньше".

"Но мне кажется, что премьер-министру Словакии стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы", – отметил он.

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Представитель МИД напомнил, что во время Революции Достоинства в Украине также распространяли фейки о проплаченных протестующих и "подготовленных боевиках".

"Это тогда не было смешно, а сейчас мне кажется, что это просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то такое, что давно испортилось и уже не красиво такое использовать, как по мне, на публике", – подытожил Тихий.

Напомним, в среду 22 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о "группе экспертов", которая якобы готовит "Майдан" в Словакии и анонсировал превентивные меры по протестам.

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал заявления премьера о якобы подготовке госпереворота в стране, отметив, что "ситуация серьезная".