Німецька поліція каже про необхідність посилення після резонансного нападу з ножем

Після смертельного нападу з ножем у місті Ашаффенбург профспілка німецьких поліцейських (GdP) заявила, що "поріг перейдено" і необхідне термінове посилення органів безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава профспілки Йохен Копельке, якого цитує dpa.

У цьому контексті він наголосив на необхідності ухвалення "швидких рішень".

За словами глави профспілки, нинішні дебати про імміграцію не повністю відображають реальну ситуацію.

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"Нам потрібна стратегія безпеки Німеччини, яка коштує великих грошей і мала бути ухвалена вже давно", – сказав Копельке.

Він також висловився за обов'язковий медичний контроль за людьми з історією насильства і психічними захворюваннями.

Представники GdP у південній землі Баварія заявили, що "вбивство маленької дитини" тепер нарешті вимагає рішучих дій.

"Часи простих розмов, висловлювань співчуттів і політичних дискусій мають закінчитися", – додали в профспілці.

Тому профспілка закликає розширити повноваження поліції, поліпшити технічне оснащення, посилити відеоспостереження і збільшити штат співробітників.

"Якщо зараз не буде інвестицій у внутрішню безпеку... за це заплатить населення", – заявив регіональний голова баварського GdP Флоріан Ляйтнер.

Нагадаємо, напад стався близько опівдня 22 січня у парку в центрі міста, нападник завдав смертельних поранень двом людям. У поліції повідомили, що майже виключають терористичну версію.

Згодом стало відомо, що загиблі – 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє постраждалих – у лікарні з серйозними пораненнями. ЗМІ повідомляли, що затриманий підозрюваний – 28-річний чоловік з Афганістану, що проживає у притулку для біженців і має проблеми з ментальним здоров’ям.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини просити притулку.