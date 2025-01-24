Німецька поліція каже про необхідність посилення після резонансного нападу з ножем
Після смертельного нападу з ножем у місті Ашаффенбург профспілка німецьких поліцейських (GdP) заявила, що "поріг перейдено" і необхідне термінове посилення органів безпеки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава профспілки Йохен Копельке, якого цитує dpa.
У цьому контексті він наголосив на необхідності ухвалення "швидких рішень".
За словами глави профспілки, нинішні дебати про імміграцію не повністю відображають реальну ситуацію.
"Нам потрібна стратегія безпеки Німеччини, яка коштує великих грошей і мала бути ухвалена вже давно", – сказав Копельке.
Він також висловився за обов'язковий медичний контроль за людьми з історією насильства і психічними захворюваннями.
Представники GdP у південній землі Баварія заявили, що "вбивство маленької дитини" тепер нарешті вимагає рішучих дій.
"Часи простих розмов, висловлювань співчуттів і політичних дискусій мають закінчитися", – додали в профспілці.
Тому профспілка закликає розширити повноваження поліції, поліпшити технічне оснащення, посилити відеоспостереження і збільшити штат співробітників.
"Якщо зараз не буде інвестицій у внутрішню безпеку... за це заплатить населення", – заявив регіональний голова баварського GdP Флоріан Ляйтнер.
Нагадаємо, напад стався близько опівдня 22 січня у парку в центрі міста, нападник завдав смертельних поранень двом людям. У поліції повідомили, що майже виключають терористичну версію.
Згодом стало відомо, що загиблі – 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє постраждалих – у лікарні з серйозними пораненнями. ЗМІ повідомляли, що затриманий підозрюваний – 28-річний чоловік з Афганістану, що проживає у притулку для біженців і має проблеми з ментальним здоров’ям.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини просити притулку.