Немецкая полиция говорит о необходимости усиления после резонансного нападения с ножом

После смертельного нападения с ножом в городе Ашаффенбург профсоюз немецких полицейских (GdP) заявил, что "порог перейден" и необходимо срочное усиление органов безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава профсоюза Йохен Копельке, которого цитирует dpa.

В этом контексте он отметил необходимость принятия "быстрых решений".

По словам главы профсоюза, нынешние дебаты об иммиграции не полностью отражают реальную ситуацию.

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"Нам нужна стратегия безопасности Германии, которая стоит больших денег и должна была быть принята уже давно", – сказал Копельке.

Он также высказался за обязательный медицинский контроль за людьми с историей насилия и психическими заболеваниями.

Представители GdP в южной земле Бавария заявили, что "убийство маленького ребенка" теперь наконец требует решительных действий.

"Времена простых разговоров, выражений сочувствия и политических дискуссий должны закончиться", – добавили в профсоюзе.

Поэтому профсоюз призывает расширить полномочия полиции, улучшить техническое оснащение, усилить видеонаблюдение и увеличить штат сотрудников.

"Если сейчас не будет инвестиций во внутреннюю безопасность... за это заплатит население", – заявил региональный председатель баварского GdP Флориан Ляйтнер.

Напомним, нападение произошло около полудня 22 января в парке в центре города, нападавший нанес смертельные ранения двум людям. В полиции сообщили, что почти исключают террористическую версию.

Впоследствии стало известно, что погибшие – 41-летний мужчина и двухлетний мальчик. Еще двое пострадавших – в больнице с серьезными ранениями. СМИ сообщали, что задержанный подозреваемый – 28-летний мужчина из Афганистана, проживающий в приюте для беженцев и имеющий проблемы с ментальным здоровьем.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пришло время положить конец подобным инцидентам с участием людей, которые приехали в Германию просить убежища.