В Естонії не вважають реалістичним підвищення витрат на оборону до 5% ВВП

Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі вважає, що жодна країна, яка оголосила про плани підвищити витрати на оборону до 5% ВВП на тлі вимог Дональда Трампа, не має реального плану їхньої реалізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю ERR.

За словами Лігі, заяви, оголошені окремими державами про збільшення оборонних витрат, є лише словами, за якими не стоїть жодних конкретних планів.

"Ніхто насправді не має плану, як досягти 5-відсоткового показника. Я закликаю всі країни не піднімати галас, коли Трамп говорить щось, чого ми не можемо реалістично зробити", – заявив він.

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Глава Мінфіну Естонії, серед іншого, розкритикував пропозицію президента Литви Гітанаса Науседи використати для цього валютні резерви, назвавши її "утопією".

"Такі плутані розмови потрібно припинити. Водночас Естонія дуже серйозно сприймає відхід США до себе. Для нас не є несподіванкою те, що нам потрібно збільшити витрати на оборону", – підкреслив Лігі.

Президент США Дональд Трамп напередодні підтвердив, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2% ВВП.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП.