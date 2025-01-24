В Эстонии не считают реалистичным повышение расходов на оборону до 5% ВВП

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги считает, что ни одна страна, которая объявила о планах повысить расходы на оборону до 5% ВВП на фоне требований Дональда Трампа, не имеет реального плана их реализации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ERR.

По словам Лиги, заявления, объявленные отдельными государствами об увеличении оборонных расходов, являются лишь словами, за которыми не стоит никаких конкретных планов.

"Никто на самом деле не имеет плана, как достичь 5-процентного показателя. Я призываю все страны не поднимать шум, когда Трамп говорит что-то, чего мы не можем реалистично сделать", – заявил он.

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Глава Минфина Эстонии, среди прочего, раскритиковал предложение президента Литвы Гитанаса Науседы использовать для этого валютные резервы, назвав его "утопией".

"Такие путаные разговоры нужно прекратить. В то же время Эстония очень серьезно воспринимает уход США к себе. Для нас не является неожиданностью то, что нам нужно увеличить расходы на оборону", – подчеркнул Лиги.

Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2% ВВП.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.