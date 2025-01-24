ЗМІ: Німеччина готується депортувати нову групу засуджених мігрантів в Афганістан

Німеччина планує вдруге відправити групу засуджених злочинців афганської національності на батьківщину після приходу до влади талібів,

Про це повідомляє Reuters з посиланням на публікацію Sueddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

Газета процитувала заяву Міністерства внутрішніх справ про те, що воно працює над цим заходом за допомогою регіонального партнера і планує виліт незадовго до загальних виборів у Німеччині 23 лютого.

Представник міністерства підтвердив, що відомство працює над подальшими депортаціями, але додав, що вони жодним чином не пов'язані з виборами і що польоти будуть здійснені, щойно буде виконано всі умови.

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Берлін припинив повертати людей в Афганістан через проблеми з правами людини після приходу до влади талібів 2021 року.

Проте, завдяки посередництву Катару він відправив один депортаційний рейс у серпні минулого року.

Нагадаємо, у Німеччині з новою силою розгорілись дебати про нелегальну міграцію після нападу з ножем у місті Ашаффенбург, жертвами якої стали дві особи, зокрема маленька дитина.

Нападником у Баварії виявився 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також жорстко відреагував на напад з ножем у Баварії, заявивши, що настав час покласти край подібним інцидентам за участю людей, які приїхали до Німеччини просити притулку.

А кандидат у канцлери від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц пообіцяв запровадити фактичну заборону на в'їзд для нелегальних іммігрантів, якщо очолить уряд