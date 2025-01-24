СМИ: Германия готовится депортировать новую группу осужденных мигрантов в Афганистан

Германия планирует второй раз отправить группу осужденных преступников афганской национальности на родину после прихода к власти талибов,

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию Sueddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

Газета процитировала заявление Министерства внутренних дел о том, что оно работает над этим мероприятием с помощью регионального партнера и планирует вылет незадолго до всеобщих выборов в Германии 23 февраля.

Представитель министерства подтвердил, что ведомство работает над дальнейшими депортациями, но добавил, что они никоим образом не связаны с выборами и что полеты будут осуществлены, как только будут выполнены все условия.

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Берлин прекратил возвращать людей в Афганистан из-за проблем с правами человека после прихода к власти талибов в 2021 году.

Однако, благодаря посредничеству Катара он отправил один депортационный рейс в августе прошлого года.

Напомним, в Германии с новой силой разгорелись дебаты о нелегальной миграции после нападения с ножом в городе Ашаффенбург, жертвами которого стали два человека, в том числе маленький ребенок.

Нападающим в Баварии оказался 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.

Канцлер Германии Олаф Шольц также жестко отреагировал на нападение с ножом в Баварии, заявив, что пришло время положить конец подобным инцидентам с участием людей, которые приехали в Германию просить убежища.

А кандидат в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц пообещал ввести фактический запрет на въезд для нелегальных иммигрантов, если возглавит правительство